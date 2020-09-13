ردّة فعل شعبية ساخرة من تصريحات الحكيم حول رفضه للتطبيع مع إسرائيل ونشطاء: اذهب وحرر فلسطين فورا إذا كنت رجلا

ردود فعل ساخرة من أبناء الشعب العراقي ضد تصريحات زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم حول رفضه للتطبيع مع دولة إسرائيل، حيث صرح قائلا: "لا للتطبيع العراقي مع إسرائيل والقضية الفلسطينية لن تنتهي وفيها من التعقيد ما هو أكبر".

من جانبه، رد الشعب العراقي على الحكيم قائلا ضمن التعليقات: "اذهب وحرر فلسطين فورا إذا كنت رجلا، نتمنى لك الشهادة لا تتردد".

وتساءل نشطاء عراقيون، ما هو موقع العراق من الدول حتى يهتموا به طبع أو لا؟، قائلين للحكيم: لقد دمرتم العراق أنتم وإيران وسرقتم منه كل شيىء، حتى أصبح أحدا لا يهتم به.

وسخر النشطاء من الحكيم، قائلين: "نتمنى لك الشهادة وأنت في طريقك لتحرير القدس"، ولن تذهب فأنت جبان ولن تحرر فهذا كلام للاستهلاك المحلي.

ووجه نشطاء رسالة شديدة اللهجة لعمار الحكيم والسياسيين الموالين لإيران، قائلين: "كفى التجارة بالقضية الفلسطينية شعب فلسطين ليس سلعة تجارية".

وسخر أبناء الشعب العراقي من الحكيم، إذا كنت تحرير القدس فلماذا لا تحرر الشارع المغلق في بغداد منذ 17 عاما الذي يوجد به قصرك، " ليش ما تطبع مع الشعب العراقي و تفتح الشارع اللي ساده صار ١٧ سنة لأن به قصرك".

وطالب النشطاء عمار الحكيم بالذهاب هو ونجله إلى فلسطين لتحرير القدس، قائلين: أخذ أبنك و روحوا حرروا القدس ترا مو بعيد".

وأكد النشطاء، أن العراق صار ساحة للمسرحيات الإيرانية وفليق القدس وزعيمه الإرهابي قاسم سليماني بعمل مسيرات في العراق لإحياء يوم القدس وماذا قدموا للقدس، وإطلاق التصريحات كهادي العامري.

وأشار النشطاء إلى أن ما يثير السخرية هو أن تلك الميليشيات التي تتباكى اليوم على القدس وتقيم المهرجانات التي تحمل يوم القدس هي نفسها المسؤولة عن قتل وتهجير الآلاف من الفلسطينيين من العراق على مدى الخمس عشرة سنة الماضية.

فتلك الميليشيات كبدر والحشد الشعبي قتلت المئات من الشباب الفلسطينيين على الهوية وهجرت آلاف العوائل الفلسطينية بعد عام 2003من العراق وتحديدا من العاصمة بغداد.

فأي قدس هذه التي تتباكى عليها تلك الميليشيات وهي مسؤولة عن دماء المئات من الشباب الفلسطينيين الذين كانت تقتلهم بدم بارد لا لشيء سوى لأنهم من العرب السنة ارضاء لأسيادهم ملالي إيران.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال النشطاء العراقيون على تصريح عمار الحكيم:

وقال حساب " حسين شهيد العراقي"، " و ما هو موقع العراق من الدول حتى يهتموا به طبع أو لا".



وأضاف حساب " كرار بِـنْ كَعــب"، " ربي يعلم كم أتمنى لك الشهادة وأنت في طريقك لتحرير القدس".



وتابع حساب " Serwan Muhamed"، " كفى التجارة بالقضية الفلسطينية شعب فلسطين ليس سلعة تجارية".

وذكر حساب " Ahmed Imad"، " سيدنا ليش ما تطبع مع الشعب العراقي وتفتح الشارع اللي ساده صار ١٧ سنة لأن بيه قصرك".

وأضاف حساب " 𝐌𝐎𝐇𝐀𝐌𝐌𝐄𝐃 𝐇. 𝐇𝐀𝐒𝐒𝐄𝐍"، " أخذ أبنك و روحوا حرروا القدس ترا مو بعيد".