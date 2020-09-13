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الأحد, 13 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 أيلول 2020 10:54 ص

القبض على تاجر مخدرات في ميسان بحوزته 5 كيلو غرامات من المواد المخدرة

مخدرات
ألقت شرطة محافظة ميسان القبض على احد اخطر تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة .

وقال مصدر امني:" ان مفارز  من شرطة ميسان  القت القبض على احد اخطر تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة  في كمين محكم ، استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة  و ضبطت  بحوزته اكثر من خمسة كيلو غرامات من مادة  /الكريستال/ المخدرة ".

واضاف المصدر  :" ان المتهم اعترف بجريمة التعاطي والترويج  و تم تدوين افادته واحالته للقضاء.
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