القبض على تاجر مخدرات في ميسان بحوزته 5 كيلو غرامات من المواد المخدرة

ألقت شرطة محافظة ميسان القبض على احد اخطر تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة .



وقال مصدر امني:" ان مفارز من شرطة ميسان القت القبض على احد اخطر تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة في كمين محكم ، استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة و ضبطت بحوزته اكثر من خمسة كيلو غرامات من مادة /الكريستال/ المخدرة ".



واضاف المصدر :" ان المتهم اعترف بجريمة التعاطي والترويج و تم تدوين افادته واحالته للقضاء.