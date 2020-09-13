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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 أيلول 2020 10:51 ص

ريزان شيخ دلير: زيارة الكاظمي لكردستان خطوة مهمة لانهاء الخلافات بين المركز والإقليم

القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير
عدّت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير  زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى محافظات اقليم كردستان ، خطوة مهمة لانهاء جميع الخلافات ما بين المركز والاقليم"..

وقالت شيخ دلير:" ان زيارة الكاظمي الى اقليم كردستان لها اهمية كبيرة للشعب الكردي ، لكونها اول زيارة له بعد مرور نحو 5 اشهر على تشكيل الحكومة".

 واضافت:" انها خطوة لانهاء الخلافات ما بين المركز والاقليم، خاصة ان هناك وفودا كردية قد زارت بغداد خلال الايام الماضية"، مبينة :" ان الشعب الكردي يريد ان يحس بانه جزء من دولة العراق، وهذه الزيارة اعطته نوعا من الاطمئنان بان رئيس الوزراء لديه اهتمام بهذا الشعب، وهو رئيس للوزراء لكل العراق". 

واوضحت: " ان انهاء جميع الخلافات يحتاج الى اجتماعات خاصة ما بين رئيس الوزراء ورئيس اقليم كردستان، لاسيما بقضايا النفط والمنافذ الحدودية وغيرها من المشاكل العالقة"،  مرجحة ان تكون هناك اجتماعات وجلسات خاصة لانهاء جميع الخلافات ما بين المركز والاقليم ، لان هناك  جدية ما بين الحكومتين لانهائها.
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