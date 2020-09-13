قيادي كردي : العراق سيشهد انهيارا اقتصاديا وماليا في غضون فترة قصيرة

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، ان العراق سيشهد انهيارا اقتصاديا وماليا في غضون فترة قصيرة.



وقال شنكالي في تغريدة عبر تويتر: "عجز موازنة 2020 يقارب ال81 ترليون دينار، اذا استمر الوضع بهذه الصورة فسيشهد العراق انهياراً اقتصاديا وماليا في غضون فترة قصيرة".



واضاف، انه"لا يمكن تسمية القيام ببيع النفط والاقتراض لتسديد الرواتب والنفقات بالانجاز الحكومي، الاصلاح يتطلب استئصال الفساد جذرياً وليس علاج مضاعفاته تحفظياً.