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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 أيلول 2020 10:47 ص

لجنة نيابية تعتزم استضافة وزير التجارة بشأن تلكؤ وصول مفردات البطاقة التموينية للمواطنين

علي سعدون اللامي
أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عزمها استضافة وزير التجارة علاء الجبوري والكادر المتقدم في الوزارة بشأن تلكؤ وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين. 
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي، في تصريح صحفي، إن "رئاسة مجلس النواب وجهت باستضافة وزير التجارة والكادر المتقدم للوزارة للوقوف على أسباب تلكؤ وعدم وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطن"، لافتا إلى أن "الاستضافة ستتم خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل لمناقشة الأسباب التي أدت إلى عدم وصول البطاقة التموينية". 
وأضاف، أن "اللجنة أجرت اتصالات مع الوزير وعلل عدم وصول مفردات البطاقة التموينية بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لسد التعاقد". 
وأشار إلى أن "الوزارة بدأت بمناقلة مادة الطحين بين المحافظات التي لا تمتلك تلك المادة لسد النقص الحاصل في تلك المحافظات". 
وأكد أن "النقص بمفردات البطاقة التموينية يقتصرعلى الزيت والسكر وكذلك الرز". 
ولفت إلى أن "هنالك مقترحات عديدة لإنتاج مادة الرز والسكر محليا لضمان سد حاجة المواطن من هذه المنتجات وتوزيعها على المواطن".
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