بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 أيلول 2020 10:45 ص

الجنابي ينتقد تأخر إكمال ميناء الفاو ويدعو الحكومة للكشف عن كل مسؤول باع العراق بأموال كويتية

سعد الجنابي

انتقد رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي سعد عاصم الجنابي تاخر اكمال ميناء الفاو المقرر عام الفين وعشرة، داعيا الحكومة للكشف عن كل مسؤول باع العراق بأموال كويتية وتقديمه للقضاء ومحاسبته بشكل علني.

وقال الجنابي في تغريده على تويتر: تعويضات بخمسين مليار دولار من اموال الشعب العراقي لم تُشبع الكويتيين فراحوا يزاحمون العراق على موانئه بمشاريعَ تهدفُ لضربِ الاقتصاد العراقي، فمن ميناء مبارك الى المنصة البحرية الجديدة بمنطقة فيشت العيج بخور عبدالله وصولاً الى الربط السككي الذي تسعى الكويت من خلاله لاقصاءِ موانئ العراق خاصة ميناء الفاو وتقويض اهميته الاقتصادية مقابل تنشيط موانئها وجعل العراق ممراً لتجارتها فقط، وبالتالي اجهاض مشروع ميناء الفاو البالغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار بايرادات سنوية تقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار مع عشرات الالاف من فرص العمل للشباب العراقي واستبداله بالربط السككي الذي يمنح الكويت الهيمنة على الحركة التجارية، فماذا يعني تأخر اكمال ميناء الفاو المقرر عام 2010 الى الان سوى فساد الحكومات السابقة والتنازلات والمجاملات السياسية التي قُدمت للكويت واحاديث كثيرة عن رشى لمسؤولين عراقيين من اجل تنفيذ الربط، فعلى الحكومة العراقية الكشف عن كل مسؤول باع العراق بأموال كويتية وتقديمه للقضاء ومحاسبته بشكل علني، بالاضافة الى اتخاذ موقف يضمن حق العراق من اي مشروع ضمن اراضيه ومياهه الاقليمية والاتفاق على صيغة تخدم مصلحة الاقتصاد العراقي اولاً خاصة بالربط السككي اذ ربما تعادل ايراداته عائدات النفط خلال السنوات المقبلة في حال كانت دفة المشروع باتجاه مصلحة العراق.

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