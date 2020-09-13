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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 أيلول 2020 10:42 ص

مستشار الكاظمي:جولة كردستان غير تقليدية و فتحت مرحلة جديدة

عبد-الحسين-الهنداوي

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي ، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إقليم كردستان فتحت آفاقا جديدة من التعاون بين بغداد وأربيل، لتسهيل تصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات الجديد.  
وقال الهنداوي إن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إقليم كردستان لم تكن تقليدية باعتبارها فتحت مرحلة جديدة في التفاهم والتعاون على أساس الدستور والمصالح الوطنية العليا.

وأضاف، أن "الزيارة شهدت التركيز على ضرورة التفاهم الوطني وتوحيد المواقف لحل الملفات العالقة والتنسيق الأمني والتحضير للانتخابات المبكرة.  
وأشار إلى أن "الرؤية التي حملها الكاظمي فيها مفاهيم جديدة للعلاقة بين المركز والإقليم"، مؤكداً أن "إقليم كردستان جزء من الشعب العراقي، وأن هموم العراقيين وقضاياهم ذاتها في كل مكان من البلاد، وفي مقدمتها الحاجة لبناء الدولة العراقية واقتصادها ونظامها الإداري بالشكل الأفضل.

وتابع أن "زيارة الكاظمي جاءت أيضا لتساعد في تهيئة المناخ لحياة سياسية إيجابية، تخدم لتسهيل تصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات الجديد وتعزيز قدرات واستقلالية مفوضية الانتخابات وتعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية المقبلة قبل إجرائها في 6 حزيران للعام المقبل وبما يؤمن إجراءها بشكل نزيه.

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