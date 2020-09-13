بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 13 أيلول 2020
آخر الأخبار
إيرادات المنافذ الحدودية العراقية تسجل زيادة كبيرة.. بعد تقويض نفوذ المليشيات مراقبون: 90 في المئة من الإيرادات غير النفطية لم تصل إلى خزانة العراق حوادث الدهس تسجل ارتفاعاً كبيراً في العراق.. وخبراء: الحل في جسور المشاة القوات الأمنية تحاول فرض هيبة الدولة وتوجيه رسائل حازمة إلى العناصر المسلحة المنفلتة ردّة فعل شعبية ساخرة من تصريحات الحكيم حول رفضه للتطبيع مع إسرائيل ونشطاء: اذهب وحرر فلسطين فورا إذا كنت رجلا ترامب يمنح وسام الشرف لرقيب فى الجيش الأمريكي لشجاعته فى العراق النزاهة النيابية: نمتلك ملفات فساد بشأن جميع الوزارات العراقية تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة في روسيا الكاظمي يختتم زيارته إلى كردستان عائداً إلى بغداد محافظ حلبجة: تسليم مذكرة تضم عدداً من المطالب إلى الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 أيلول 2020 10:39 ص

الخدمات النيابية: تحركات لهيكلة الترهل الوظيفي بالمناصب في أمانة بغداد

امانة-بغداد
أعلنت لجنة الخدمات النيابية، عن تحركها لإعادة هيكلة امانة بغداد لما تعانيه من ترهل وظيفي بالمناصب والدرجات الخاصة ما تسبب بالفساد وتراجع الخدمات.
وقال عضو اللجنة النائب علاء صباح ان “اللجنة قررت خلال الفصل التشريعي الحالي فتح ملفات فساد وعمل الامانة على مصراعيه بعد تدهور الخدمات بشكل كبير في بغداد.
واضاف ان “سبب الفساد هو الترهل الوظيفي بالمناصب والدرجات الخاصة بعد ان تجاوز عدد  المديرين العامين في امانة بغداد 30  فضلا عن الوكلاء الثلاثة وغيرها”، مشيرا الى ان “تلك المناصب سيتم اعادة هيكلتها وفق اطار  قانوني وابعاد جميع الفاسدين
واوضح ان “المشاريع الوهمية والمشاريع الفاسدة جميعها ستكون على طاولة القضاء خلال الفصل التشريعي الحالي.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
علي سعدون اللامي

لجنة نيابية تعتزم استضافة وزير التجارة بشأن تلكؤ وصول مفردات البطاقة التموينية للمواطنين 13 أيلول 2020 10:47 ص

عبد-الحسين-الهنداوي

مستشار الكاظمي:جولة كردستان غير تقليدية و فتحت مرحلة جديدة 13 أيلول 2020 10:42 ص

عالية نصيف

نائبة تكشف سبب الأحداث المؤسفة في المصرف الزراعي 12 أيلول 2020 11:41 ص

download

صحة ديالى تعلن عن تسجيل 90 إصابة جديدة بكورونا 12 أيلول 2020 11:31 ص

safe_image

أسعار صرف الدولار في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم 12 أيلول 2020 11:29 ص

download

متظاهرون يقطعون جسرين في بابل احتجاجا على استخدام العنف ضدهم 12 أيلول 2020 10:22 ص

العمل

وزارة العمل تحذر من جهات هدفها ابتزاز المواطنين أو كسبهم لأهداف انتخابية 12 أيلول 2020 10:20 ص

الذهب

انخفاض أسعار الذهب في ظل ضغوط ارتفاع الدولار 11 أيلول 2020 02:02 م

التعليقات