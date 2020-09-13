الخدمات النيابية: تحركات لهيكلة الترهل الوظيفي بالمناصب في أمانة بغداد

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، عن تحركها لإعادة هيكلة امانة بغداد لما تعانيه من ترهل وظيفي بالمناصب والدرجات الخاصة ما تسبب بالفساد وتراجع الخدمات.

وقال عضو اللجنة النائب علاء صباح ان “اللجنة قررت خلال الفصل التشريعي الحالي فتح ملفات فساد وعمل الامانة على مصراعيه بعد تدهور الخدمات بشكل كبير في بغداد.

واضاف ان “سبب الفساد هو الترهل الوظيفي بالمناصب والدرجات الخاصة بعد ان تجاوز عدد المديرين العامين في امانة بغداد 30 فضلا عن الوكلاء الثلاثة وغيرها”، مشيرا الى ان “تلك المناصب سيتم اعادة هيكلتها وفق اطار قانوني وابعاد جميع الفاسدين

واوضح ان “المشاريع الوهمية والمشاريع الفاسدة جميعها ستكون على طاولة القضاء خلال الفصل التشريعي الحالي.