نائب: زيارة الكاظمي فرصة الإقليم الأخيرة لتسليم مابذمته وبخلافه يحرم من موازنة2021

عد النائب محمد كريم ، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الاقليم الفرصة الاخيرة لتسليم الاقليم وارداته من النفط الى المركز، مبينا ان خلاف هذا الامر يحرم كردستان من تمرير حصتها بموازنة2021

وقال انه “تم الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء على تسليم الاموال التي بذمة الاقليم من صادرات النفط وواردات المنافذ الى المركز مقابل تسليمه حصصه في الموازنة.

واضاف ان “هذه الاتفاقية تعد الفرصة الاخيرة لإنقاذ نفسه وحفظ حقوق موظفيه”، مشيرا الى انه “في حال رفض الاقليم تسليم ما بذمته لن تكون له اي حصة في موازنة 2021”.