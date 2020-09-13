نائب مستقل : زيارة الكاظمي لمنافذ كردستان استعراضية

وصف النائب المستقل باسم الخشان، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمنافذ اقليم كردستان بانها استعراضية وغير فعالة.



وقال الخشان في تصريح صحفي ان “الكاظمي غير قادر على فرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان، حيث ان اي قرارات ستصدر لن يلتزم بها الاقليم”، لافتا الى ان “زيارة الكاظمي لمنافذ كردستان اضعفت صورته كونها لم تحظ بصدى كزيارته لمنافذ الوسط والجنوب.

واضاف ان “زيارة الكاظمي لمنافذ كردستان استعراضية وغير فعالة بضبط تلك المنافذ بشكل كامل”، مبينا ان “اقليم كردستان سيكون غير ملتزم ولن يسلم بغداد اي اموال من المنافذ الحدودية.