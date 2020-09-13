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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 13 أيلول 2020 09:47 ص

ترامب يمنح وسام الشرف لرقيب فى الجيش الأمريكي لشجاعته فى العراق

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منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الشرف للرقيب توماس بي باين، في الجيش الأمريكي لشجاعته في العراق عام 2015.

فقد نشرت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض صورة للرئيس الأمريكي بصحبه الرقيب عبر موقع انستجرام.

وأوضحت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض عن سبب منح الرقيب لوسام الشرف، وكتبت: "قاد الرقيب توماس بي باين فريق هجوم لعملية إنقاذ رهائن في محافظة كركوك بالعراق".

ونجح في تطهير مبني يأوي رهائن قاموا باحتجاز رهائن، وإنقاذ 75 شخصا من تحت قبضة الإرهابيين، وأسفرت العملية عن مقتل 20 من مقاتلي العدو أثناء القتال.


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