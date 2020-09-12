تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى مليون و57362 حالة، منها 18484 وفاة.



وتمثل هذه الأرقام التي أعلنها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، تراجعا طفيفا في الإصابات اليومية مقارنة بإحصائية أمس، مع زيادة معدل الوفيات.



وذكر التقرير، أن إجمالي المتعافين وصل إلى 873535 شخصا بعد تسجيل 5428 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، في حين تبقى هناك 165343 حالة نشطة.



وحسب التقرير، فإن 22,4% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.



وفي العاصمة موسكو تم رصد 670 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا مقابل 698 إصابة و9 وفيات أمس، ما رفع الحصيلة إلى 270477 إصابة و4968 وفاة.



وزاد مجموع المتعافين في المدينة بواقع 1143 حالة خلال اليوم الماضي وبلغ 228673 حتى الآن.

