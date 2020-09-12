بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 12 أيلول 2020
آخر الأخبار
النزاهة النيابية: نمتلك ملفات فساد بشأن جميع الوزارات العراقية تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة في روسيا الكاظمي يختتم زيارته إلى كردستان عائداً إلى بغداد محافظ حلبجة: تسليم مذكرة تضم عدداً من المطالب إلى الكاظمي انطلاق أول طائرة عراقية تحمل مساعدات طبية إلى السودان بعد رحيل شاكر وراضي وهادي.. كورونا يفتك بنجوم الرياضة في العراق الإعلام الأمني: إحباط محاولة لداعش الإرهابي إدخال أسلحة وأدوية ونساء للعراق الطائي: السياسيون يريدون خياطاً يفصل قانون الانتخابات على مقاسات الأحزاب الصالحي: كركوك لا تقل أهمية عن إقليم كردستان قوى سياسية تعبر عن خيبة أملها من العمليات الأمنية التي تنفذها القوات جنوب العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 12 أيلول 2020 02:44 م

تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة في روسيا

كورونا في روسيا
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى مليون و57362 حالة، منها 18484 وفاة.

وتمثل هذه الأرقام التي أعلنها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، تراجعا طفيفا في الإصابات اليومية مقارنة بإحصائية أمس، مع زيادة معدل الوفيات.

وذكر التقرير، أن إجمالي المتعافين وصل إلى 873535 شخصا بعد تسجيل 5428 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، في حين تبقى هناك 165343 حالة نشطة.

وحسب التقرير، فإن 22,4% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو تم رصد 670 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا مقابل 698 إصابة و9 وفيات أمس، ما رفع الحصيلة إلى 270477 إصابة و4968 وفاة.

وزاد مجموع المتعافين في المدينة بواقع 1143 حالة خلال اليوم الماضي وبلغ 228673 حتى الآن.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
32-1200x675

التحالف العربي يقصف أهدافا عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء 12 أيلول 2020 01:55 م

معمم شيعي

إيران .. وفاة المعمم الشيعي المعارض لخامنئي يوسف صانعي 12 أيلول 2020 01:51 م

11-120-1200x675

إيران تعدم بطل المصارعة نويد أفكاري 12 أيلول 2020 01:47 م

أكبر طيري

السجن 31 عامًا لنائب رئيس السلطة القضائية السابق في إيران بتهمة الفساد 12 أيلول 2020 01:44 م

انفجار الزرقاء

الجيش الأردني يكشف أسباب انفجار الزرقاء 11 أيلول 2020 01:48 م

كورونا في إسرائيل

المجلس الوزاري المعني بكورونا في إسرائيل يوافق على خطة إغلاق 11 أيلول 2020 11:20 ص

كورونا في روسيا

روسيا تسجل أكثر من 5500 إصابة جديدة بفايروس كورونا 11 أيلول 2020 10:54 ص

ترامب

ترامب يعلن: لدينا أسلحة لا يدري بها أحد! 11 أيلول 2020 10:46 ص

التعليقات