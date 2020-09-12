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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 أيلول 2020 01:55 م

التحالف العربي يقصف أهدافا عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء

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قال متحدث باسم الجيش اليمني، صباح السبت، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، قصف أهدافا عسكرية في صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.
وقالت مصادر محلية إن طيران التحالف العربي، استهدف بعدة غارات جوية، مواقع وثكنات عسكرية مختلفة، تتبع ميليشيات الحوثي الانقلابية، في أكثر من منطقة بصنعاء.
وأضافت المصادر ذاتها أن المواقع التي تم استهدافها من قبل قوات التحالف العربي، هي معسكر فج عطان، وكذلك الدائرة العسكرية المتواجدة بمدينة سعوان، وغيرها من المواقع العسكرية، ومخازن أسلحة.
وأكد شهود عيان سماعهم دوي انفجارات هائلة إثر الغارات فضلا عن اندلاع النيران في المواقع المستهدفة.
وتسيطر ميليشيات الحوثي، منذ شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2014، على العاصمة صنعاء، عقب تنفيذها انقلابا على الحكومة اليمنية والرئيس عبدربه منصور هادي.


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