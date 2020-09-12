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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 أيلول 2020 01:47 م

إيران تعدم بطل المصارعة نويد أفكاري

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أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، السبت، أنها نفذت فجر اليوم حكم الإعدام بحق المصارع الشاب نويد أفكاري، بتهمة قتل أحد عناصر الأمن في احتجاجات شعبية شهدتها إيران في 2018.
وقال رئيس قضاة محافظة فارس جنوب البلاد، كاظم موسوي، إنه ”تم فجر اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق نويد أفكاري“، مضيفاً أن ”هذا الحكم جاء بعد الإجراءات القانونية وبإصرار الوالدين وأسرة المجني عليه“.
وأفاد موسوي بأنه ”تم القبض على المتهم بعد 46 يوما من ارتكاب الجريمة في اضطرابات 2018، وتمت إحالة قضيته إلى نائب المدعي العام بعد أن أنهى محقق القتل الخاص في مكتب المدعي العام والثوري بمدينة شيراز تحقيقه، وأحالت محكمة الثورة في شيراز قضية محاكمته إلى محكمة الجنايات بمحافظة فارس“.

و‏شهدت قضية ‎نويد أفكاري تفاعلا في إيران خلال الفترة الماضية عبر حملة تضامن مع المصارع عبّر عنها وسم ”لا تعدموا نويدنا“.
ويمارس نويد أفكاري أسلوب المصارعة الرومانية، وهي رياضة شائعة جدا في إيران، على الرغم من أنه لم يمثل بلاده في الأولمبياد، إلا أنه حصل على ميداليات في بطولات مختلفة في مدينة شيراز وكذلك في الأحداث الدولية الأخرى.
وبحسب السلطات الأمنية الإيرانية، فقد انضم أفكاري وشقيقيه وحيد وحبيب إلى تظاهرة في شيراز ضد الحكومة في أغسطس/آب 2018، وفي ذلك العام، كان هناك عدد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة طهران، ضد تدهور الاقتصاد والمعيشة.
وبعد وقت قصير من تظاهرة شيراز، اعتقل أفكاري في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، وأحد أشقائه، فيما تم القبض على الآخر بعد ثلاثة أشهر.
واتهم الثلاثة بـ ”شن حرب على الدولة والنظام، والفساد في الأرض، وتشكيل جماعة مناهضة للثورة“ نتيجة مشاركتهم في الاحتجاجات، فيما تم اتهام المصارع نويد أفكاري بطعن موظف أمن في وزارة الموارد المائية خلال الاحتجاجات، بينما حُكم على أخويه بالسجن 54 و 27 عاما، وجُلد الثلاثة 74 جلدة.

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