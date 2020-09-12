وفاة عزمي مجاهد نجم الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق بفيروس كورونا

توفي عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق؛ وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.

وحرص الإعلامي المصري، أحمد شوبير، على نعي عزمي مجاهد، وكتب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة ”تويتر“: ”أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

وعزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر ونادي الزمالك، ولعب في دورتين للألعاب الأولمبية في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله منتخب مصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية، خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب، بعدما حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.