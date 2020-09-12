بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 12 أيلول 2020
آخر الأخبار
النزاهة النيابية: نمتلك ملفات فساد بشأن جميع الوزارات العراقية تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة في روسيا الكاظمي يختتم زيارته إلى كردستان عائداً إلى بغداد محافظ حلبجة: تسليم مذكرة تضم عدداً من المطالب إلى الكاظمي انطلاق أول طائرة عراقية تحمل مساعدات طبية إلى السودان بعد رحيل شاكر وراضي وهادي.. كورونا يفتك بنجوم الرياضة في العراق الإعلام الأمني: إحباط محاولة لداعش الإرهابي إدخال أسلحة وأدوية ونساء للعراق الطائي: السياسيون يريدون خياطاً يفصل قانون الانتخابات على مقاسات الأحزاب الصالحي: كركوك لا تقل أهمية عن إقليم كردستان قوى سياسية تعبر عن خيبة أملها من العمليات الأمنية التي تنفذها القوات جنوب العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 أيلول 2020 01:35 م

وفاة عزمي مجاهد نجم الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق بفيروس كورونا

عزمي مجاهد
توفي عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق؛ وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.
وحرص الإعلامي المصري، أحمد شوبير، على نعي عزمي مجاهد، وكتب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة ”تويتر“: ”أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.
وعزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر ونادي الزمالك، ولعب في دورتين للألعاب الأولمبية في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله منتخب مصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.
وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية، خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب، بعدما حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الشيمي

وفاة الفنان المصري عبد الرازق الشيمي 12 أيلول 2020 01:57 م

download

الاتحاد الدولي لكرة القدم معزيا بوفاة ناظم شاكر: كان أحد نجوم المنتخب بكأس العالم عام 1986 12 أيلول 2020 11:38 ص

القوة الجوية

نادي القوة الجوية يقرر تأجيل مؤتمره الانتخابي إلى التاسع عشر من الشهر الجاري 12 أيلول 2020 10:26 ص

لويس سواريز

ما هي محطة المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز المقبلة؟ 11 أيلول 2020 11:59 ص

ميسي

ميسي يعود للعب مع الأرجنتين بعد رفع الحظر 11 أيلول 2020 10:41 ص

رونالدو

رونالدو يقود البرتغال للصدارة ويقترب من إسقاط دائي 09 أيلول 2020 09:54 ص

فرنسا

فرنسا تحقق فوزا مثيرا على كرواتيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية 09 أيلول 2020 09:25 ص

كارول

كارول سماحة تتخطى المليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "قلبي وقع" 08 أيلول 2020 01:30 م

التعليقات