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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 12 أيلول 2020 01:32 م

محافظ حلبجة: تسليم مذكرة تضم عدداً من المطالب إلى الكاظمي

مصطفى الكاظمي
أعلن محافظ حلبجة، آزاد توفيق، اليوم السبت، تسليم مذكرة تضم عدداً من مطالب أبناء المحافظة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي، "قدمنا مذكرة إلى الكاظمي، آلام الاطفال المفقودين وآلام عوائل الشهداء وتعويض الضحايا في محافظة حلبجة".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء أبلغنا بأنه يشعر بمعاناة أبناء محافظة حلبجة، وطالب بتشكيل وفد من الجهات المعنية في محافظة حلبجة وزيارة العاصمة بغداد في أقرب وقت".

وتابع: "طلبنا من رئيس الوزراء الاتحادي تخصيص موازنة لحلبجة والتعامل معها من قبل الحكومة الاتحادية كمحافظة، وافتتاح الدوائر الاتحادية في حلبجة"، مشيرا الى ان "المذكرة ضمت 20 نقطة".
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