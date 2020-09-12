مراقبون: سلام البحرين وإسرائيل انتصار دبلوماسي جديد لإدارة ترامب

تصدر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق تطبيع العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل تغطية الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى موضوعات أخرى كان أبرزها الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد ذروة فيروس ”كورونا“.

انتصار دبلوماسي جديد للبيت الأبيض

وقال مراقبون إن إعلان ترامب موافقة البحرين على إقامة علاقات مع إسرائيل لتصبح ثاني دولة عربية تمضي قدمًا في نفس المسار خلال شهر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي في ظل جهود البيت الأبيض لرعاية سلسلة من الاتفاقات الثنائية في الشرق الأوسط.

ونقلت مصادر عن البحرين وإسرائيل قولهما في بيان مشترك إنهما ستوقعان إلى جانب الولايات المتحدة ”إعلان سلام“ يوم الثلاثاء المقبل، في احتفالية بالبيت الأبيض، حيث من المتوقع أيضًا أن تقوم دولتا الإمارات وإسرائيل بتوقيع إعلانهما الخاص الذي تم إعلانه الشهر الماضي.

وأضافت:“تعد تلك التطورات انتصارًا دبلوماسيًا نادرًا للبيت الأبيض، الذي لم تثمر سياسته الخارجية تجاه الصين، وإيران وكوريا الشمالية، وفنزويلا“.

ونقلت مصادر عن المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، مايك سنغ، قوله إنه في الوقت الذي كان يركز فيه ترامب على صفقة القرن بين الإسرائيليين والفلسطينيين فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية كان لديهم شعور بأن هناك المزيد من التقدم الذي يمكن تحقيقه بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج بشكل أكبر.

وفي سياق متصل، اعتبر خبراء سياسيون إن إعلان البحرين الانضمام إلى دولة الإمارات في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يشير إلى أن ”دومينو“ الشرق الأوسط يسير في الاتجاه الصحيح نحو التغيير.

وأضافوا :“قرار البحرين للحاق بدولة الإمارات يمثل ثاني انتصار راسخ لجهود إدارة الرئيس ترامب بسد الفجوة بين إسرائيل والدول العربية. وقال غاريد كوشنر زوج ابنة الرئيس ومستشاره البارز في شؤون الشرق الأوسط خلال مقابلة إن تلك الخطوة تظهر أن الكثير من القادة في المنطقة سئموا من انتظار الفلسطينيين قبل الاعتراف بحقيقة وجود إسرائيل“.

وتابعوا :“أهمية القرار البحريني ترجع في جزء منه إلى أنه لم يكن ليحدث دون مباركة السعودية، وفي تلك الحالة فإن السعوديين دعموا قرار البحرين بهدوء، بدلًا من التصويت ضده“.