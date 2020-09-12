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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 أيلول 2020 01:15 م

عثمان: زيارة الكاظمي لكردستان مفيدة للحوارات وحسم الملفات العالقة

الكاظمي وبازاني

وصف السياسي الكردي المستقل محمود عثمان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اقليم كردستان بالمفيدة ، لافتا الى ان الزيارة لم تشهد الاتفاق على اي ملف عالق بين بغداد واربيل ".

وقال عثمان " ان الكاظمي اراد الاطلاع على راي المسؤولين في اقليم كردستان بشان الملفات العالقة ، وتفقد احوال المواطنين في الاقليم ، ووضع المنطقة بشكل عام ، وبالتالي فان الزيارة مفيدة للطرفين وستسهم في حل الاشكالات العالقة بين بغداد والاقليم ، عبر استمرار المباحثات بينهما ، والدفع بها باتجاه الامام ".

واوضح عثمان ان زيارة الكاظمي الى الاقليم لم تشهد الاتفاق على حل اي ملف عالق بينهما وانما مجرد تفاهم وتقارب وجات النظر بشان تلك الملفات ".

ولفت الى ان الكاظمي اذا اراد الاستمرار كرئيس للوزراء لدورة ثانية فعليه الحصول على تاييد الاخرين ومنهم الاكراد.
 
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