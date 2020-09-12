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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 12 أيلول 2020 01:12 م

انطلاق أول طائرة عراقية تحمل مساعدات طبية إلى السودان

الخطوط الجوية العراقية
انطلقت من بغداد، اليوم السبت، أول طائرة عراقية تنقل المساعدات الطبية إلى الشعب السوداني.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح صحفي، إنه "وبحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبتنسيق مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة نقلت الشحنة التي رافقها وفد رسمي يمثل الأمانة العامة ووزارة الخارجية، بطائرة القوة الجوية العراقية (c130)عبر قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وهي عبارة عن 12 طناً من المواد الطبية".

وأشار إلى أن "الرحلات الجوية والبحرية ستستمر تباعاً لنقل بقية المواد الإغاثية المقرر إرسالها بحسب التوجيه".
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