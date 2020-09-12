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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 أيلول 2020 01:11 م

عضو بالمالية النيابية: موازنة العام المقبل تقشفية بلا تعيينات جديدة أو مشاريع استثمارية

احمد مظهر الجبوري
أكد عضو اللجنة المالية عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري ان موازنة العام الحالي تقشفية بلا تعيينات جديدة او مشاريع استثمارية.

وقال الجبوري في بيان ان "موازنة 2020 عبارة عن غطاء قانوني لما مضى من الاشهر وهي عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة عن الاستثمارات تشغيلية بشكل مباشر خاصة وان الاقتراض السابق 15 تريليون دينار قامت الدولة بسحبها كانت فقط رواتب".

واضاف الجبوري  "حتى الموازنة المقبلة هناك فقرات للاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد الرواتب وبالتالي لاجديد فيها بعيدا عن الاطار الاستثماري والتعيينات".

واوضح ان "وزير المالية وخلال استضافة اللجنة له اجاب بخصوص موضوع التعيينات والتعاطي معها (ان هناك ارادة اقوى من الوزارة ..معلنا بشكل واضح ان كل التعيينات كانت مرفوضة من قبله ومن قبل كادر الوزارة المتقدم لعدم وجود تغطية مالية ولكنها فرضت عليه من الحكومة بقرارات وتصويت مجلس الوزراء)".

وتابع الجبوري ان "الموازنة المقبلة فيها نفقات لتغطية المشاريع المستمرة وليس مشاريع جديدة ولااعتقد ان الدولة ستمضي بمسالة التعيينات في ظل زيادة النفقات بنسبة 20% عما كانت عليه بموازنة عام 2019".
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