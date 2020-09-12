نائب: حل الخلاف بشأن الدوائر المتعددة يحتاج لوقت طويل

استبعد النائب مختار الموسوي، ، إجراء الانتخابات المبكرة في وقتها، مشيرا إلى أن حل الخلاف بشأن الدوائر المتعددة يحتاج وقتا طويلا.

وقال الموسوي إن “الدائرة الواحدة أفضل من الدوائر المتعددة لاسيما في المناطق المتنازع عليها”، مبينا أن “الدوائر المتعددة تعمق الأزمة بين القوى السياسية وهناك اختلاف كبير ومناقشات قد تؤخر الانتخابات عن موعدها المقرر.



وأضاف الموسوي، أن “ الخلافات بشان الدوائر المتعددة مازالت مستمرة وهي عميقة خصوصا أن كل جهة تريد التصويت على الملحق وفق ماقسها ومصلحتها.

واستبعد الموسوي “التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الدوائر المتعددة خلال الأيام المقبلة وربما النقاش سيطول فترة أطول.