الدليمي: الفساد أقوى من كل الحكومات العراقية

أكد النائب السابق كامل الدليمي، ان الفساد اقوى من كل الحكومات العراقية وقال الدليمي في تغريدة على "تويتر" إن "الفساد اقوى من كل الحكومات العراقية. وأوضح أن "محاربة الفساد عناوين عريضة لكل البرامج الحكومية لغرض نيل الثقة !!كلام من الواقع. Copy أخبار متعلقة نائب عن سائرون: جميع الحكومات السابقة مسؤولة عن الفساد وهدر المال العام المكصوصي : هذه نتيجة الفساد .. المصابون بكورونا لايجدون مستشفيات لعلاجهم نائب يتهم الحكومات المتعاقبة بإنفاق أكثر من 25 مليار دولار على القطاع الصحي من دون نتيجة مسؤول بمكافحة الفساد: نصف مليار دينار شهريا.. قرطاسية للنواب لماذا تفشل حكومات العراق؟ تقرير مسّرب يفضح تجسس إيران وعلاقاتها الحميمة بالوزراء نائب عن نينوى :المحافظة تعاني من كورونا الفساد