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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 أيلول 2020 01:07 م

الدليمي: الفساد أقوى من كل الحكومات العراقية

الامين العام لحزب التصحيح الوطني كامل الدليمي

أكد النائب السابق كامل الدليمي، ان الفساد اقوى من كل الحكومات العراقية
وقال الدليمي في تغريدة على "تويتر" إن "الفساد اقوى من كل الحكومات العراقية.


وأوضح أن "محاربة الفساد عناوين عريضة لكل البرامج الحكومية لغرض نيل الثقة !!كلام من الواقع.
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