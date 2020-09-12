الدليمي: الفساد أقوى من كل الحكومات العراقية



أكد النائب السابق كامل الدليمي، ان الفساد اقوى من كل الحكومات العراقية

وقال الدليمي في تغريدة على "تويتر" إن "الفساد اقوى من كل الحكومات العراقية.





وأوضح أن "محاربة الفساد عناوين عريضة لكل البرامج الحكومية لغرض نيل الثقة !!كلام من الواقع.