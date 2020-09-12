بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 12 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 12 أيلول 2020 11:52 ص

الإعلام الأمني: إحباط محاولة لداعش الإرهابي إدخال أسلحة وأدوية ونساء للعراق

القوات الأمنية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، أن القوات الأمنية أحبطت محاولة دواعش الإرهابي لإدخال أسلحة وأدوية ونساء عبر الحدود السورية.

وذكرت الخلية في بيان، أن قوة مشتركة من لواء المشاة ٧١ والأمن الوطني/ ناحية ربيعة، ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى، نفذت واجباً لورود معلومات استخبارية استباقية عن نية عناصر من عصابات داعش الارهابية إدخال أسلحة وأدوية ونساء من قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة ٧١، حيث قامت القوة بنصب كمائن  متعددة على الحدود العراقية السورية وتتبع الكاميرات الحرارية، وبالفعل جرى إدخال الأسلحة والأدوية والنساء  من الجانب السوري الى الأراضي العراقية،  تحت مراقبة ومشاهدة الاستخبارات العسكرية.

وتابعت فورا تحركت  قواتنا وتمكنت من القاء القبض على المتهم  الذي كان يريد استلام الأسلحة في منطقة ( ابوني ) قرب مخيم العملة – قرية عوينات – ناحية ربيعة وكان يستقل عجلة ، كما القت القبض على متهم اخر يستقل عجلة نوع کیا حمل وبحوزته مبلغ من المال قدره ( ۲۳۰ الف دينار عراقي ) مع موبایل نوع نوكيا.

كما استولت القوة المشتركة على ( ثلاث رشاشات متوسطة نوع  BKC  ، وثلاث بنادق نوع  AK) في حين تم إلقاء القبض على (اربع  نساء وبصحبتهن خمسة أطفال ) اللاتي عبرنا الحدود وأدوية مختلفة، وقد تم التعامل مع المتهمين والمضبوطات وفقاً للسياقات.وتسليمهم للجهات المختصة.

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