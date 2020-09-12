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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 أيلول 2020 11:38 ص

الاتحاد الدولي لكرة القدم معزيا بوفاة ناظم شاكر: كان أحد نجوم المنتخب بكأس العالم عام 1986

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قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التعازي بوفاة اللاعب الدولي السابق والمدرب ناظم شاكر.
وقال الاتحاد في برقية تعزية لاتحاد الكرة العراقي نتقدم بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية عن عُمر 62 عاما بعد صراع مع الڤيروس كوڤيد-19.
واضاف، أن الفقيد كان لاعبا ومدربا وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم 1986.
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