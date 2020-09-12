الطائي: السياسيون يريدون خياطاً يفصل قانون الانتخابات على مقاسات الأحزاب

أكد المحلل السياسي، مجاهد الطائي، أن السياسيين يريدون خياطاً يفصل قانون الانتخابات على مقاسات الأحزاب لكي تضمن مصالحهم.



وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "لا يريدون منح الصلاحية للجان المختصة والمستقلة لتحدد معايير واضحة ومنصفة وعادلة؛ لتوزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات".



وتابع: "إنما يرغبون بمنحها (لخياط!) يُفصلها على مقاسات الأحزاب والكتل لكي تضمن مصالحهم!".

