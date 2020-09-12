وفد عراقي يزور الكويت اليوم لعقد اجتماع اللجنة الكويتية – العراقية

أكدت مصادر مطلعة أن الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية السفير عبدالكريم هاشم سيصل الى الكويت اليوم لترؤس الوفد العراقي الذي سيحضر اجتماع لجنة المتابعة المعنية بتدارس ماتم إنجازه مما اتفق عليه في اللجنة العليا المشتركة الكويتية العراقية والذي كان قد تأجل في نهاية أب.

وقالت المصادر إن الاجتماع سيعقد غد الأحد وسيترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، مبينة أن أبرز الملفات التي سيتم بحثها هي ترسيم الحدود البحرية وفتح المنافذ البرية والتبادل التجاري والاقتصادي والإرهاب والتعويضات إضافة إلى التحديات الأمنية في المنطقة.









