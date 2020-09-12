بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 12 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 أيلول 2020 11:29 ص

أسعار صرف الدولار في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم

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أسعار صرف الدولار لهذا اليوم في بورصة الكفاح 123.200 لكل مائة دولا.

سعر صرف الدولار في الصيرفات فجاء كالتالي:

122.275 لكل مائة دولار للشراء.

123.500 لكل مائة دولار للبيع.
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