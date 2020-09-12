أسعار صرف الدولار لهذا اليوم في بورصة الكفاح 123.200 لكل مائة دولا. سعر صرف الدولار في الصيرفات فجاء كالتالي: 122.275 لكل مائة دولار للشراء. 123.500 لكل مائة دولار للبيع. Copy أخبار متعلقة وسط ارتقاع كبير للدولار .. سعر الذهب يعمق خسائره عالمياً تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم أسعار صرف الدولار في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار خلال تعاملات اليوم