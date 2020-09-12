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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 12 أيلول 2020 11:26 ص

الصالحي: كركوك لا تقل أهمية عن إقليم كردستان

ارشد-الصالحي

قال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، إن مشاكل كركوك وحلولها مهمة وهي لا تقل أهمية عن مشاكل إقليم كردستان.

وأضاف، أن لكركوك أهمية وطنية ودولية وهي تشهد تحديات كبيره تتطلب تواجد رأس السلطة في العراق وكابيتنه الوزارية فيها لغرض تدارس ووضع حلول لمشاكلها الامنية والاقتصادية والنفطية والنظر بمطالب المتظاهرين المطالبين بالتعيين.

وشدد الصالحي على ضرورة حل مشاكل تهريب النفط والاهمال من قبل بعض الوزارات لمشاريعها وعدم انصافها بمستحقاتها المالية  والقضاء على اكبر فساد في التجاوز على الاملاك الخاصة للمحافظة.

وأوضح، أن عقد جلسة لمجلس الوزراء في كركوك  مهمة لوضع الحلول مثلما فعل الكاظمي بزيارته الاقليم ومحافظاتها الثلاث فكركوك تستحق الاهتمام ونجاح الحكومة يكمن بالحفاظ عليها والاهتمام بمطالب مواطنيها وممثليهم.

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