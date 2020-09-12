مجلس الوزراء يعلن عن انطلاق أول طائرة مساعدات عراقية إلى الشعب السوداني

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن انطلاق أول طائرة مساعدات طبية عراقية إلى الشعب السوداني.

وقالت الامانة في بيان لها ، انطلقت من بغداد، أول طائرة تنقل المساعدات الطبية إلى الشعب السوداني الشقيق، بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبتنسيق مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة.



واضافت، ان اللشحنة التي رافقها وفد رسمي يمثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية، نقلت بطائرة القوة الجوية العراقية (c130) من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وهي عبارة عن (١٢) طناً من المواد الطبية”، مشيرة الى ان “الرحلات الجوية والبحرية ستستمر تباعاً، لنقل بقية المواد الإغاثية المقرر إرسالها بحسب التوجيه.