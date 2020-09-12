الإعلان عن تشكيل سياسي للعرب الشيعة في كركوك

أُعلن في محافظة كركوك، يوم السبت، عن تشكيل سياسي للعرب الشيعة في المحافظة.

وعقدت الأحزاب السياسية والعشائر على تشكيل ( الهيئة التنسيقة العربية ) في كركوك كممثل للمكون العربي الشيعي في المحافظة"، مشيرة الى انها "هي الجهة المخولة عن التفاوض فيما يخص تقاسم السلطة في المحافظة والمطالبة بكافة حقوق ذلك الطيف وفق القوانين والدستور بما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن المشاركة الواسعة لكل المكونات في ادارة المحافظة".

ودعا المتحدث باسم التيار الصدري عضو الهيئة التنسيقية العربية محمد اللامي في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من اعضاء الهيئة "المكونات كافة في محافظة كركوك والقوى السياسية الى "التوحد ورص الصفوف وفق القواسم الوطنية ونبذ اسباب الاختلاف والتشتت و خوض العملية الديمقراطية بشكل شفاف بما تعطي للجميع تمثيلا عادلا يتلائم بما تتمتع به من واقع حقيقي".

واضاف ان الهيئة "مع اي مشروع وطني يهدف الى تقدم العملية السياسية في محافظة كركوك و اخراجها مما هي فيه من از مات و مع أي جهد وطني يسعى الى استقرارها و بنائها و التخلص من آثار و مخلفات الماضي وفتح صفحة جديدة عنوانها المحبة والتاخي".