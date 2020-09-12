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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 أيلول 2020 10:26 ص

نادي القوة الجوية يقرر تأجيل مؤتمره الانتخابي إلى التاسع عشر من الشهر الجاري

القوة الجوية
أعلنت الهيئة الادارية المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي تأجيل المؤتمر الانتخابي الى يوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر ايلول الجاري.
وذكرت الهيئة في بيان ، انها "قررت تأجيل المؤتمر الانتخابي الى يوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر ايلول الجاري تخليدا للنجم الكبير ابن القوة الجوية البار المرحوم ناظم شاكر الذي وافته المنية الجمعة بسبب مضاعفات فيروس كورونا" .

واضافت، انها "اعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام ، واقامة مجلس عزاء في مقر النادي اعتبارا من اليوم "، داعية جمهور الصقور "للتواجد في مقر النادي اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا حيث سيكون تشييع مهيب وكبير من مقر نادي القوة الجوية ".


واشارت الهيئة الى انها "قررت ايضا حجب الرقم (4) نهائيا من الفريق الأول وعدم ارتدائه تقديرا لمسيرته وتاريخه الكروي" 
 
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