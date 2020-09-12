متظاهرون يقطعون جسرين في بابل احتجاجا على استخدام العنف ضدهم

قطع متظاهرون غاضبون مساء امس جسري بته والثورة داخل الحلة بالاطارات المشتعلة احتجاجا على العنف الذي تعاملت به الشرطة مساء الخميس.



وقال المتظاهر حيدر الموسوي" أن العشرات من المتظاهرين قاموا بقطع جسري بته والثورة بالاطارات المشتعلة احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية مساء الخميس واعتقال عدد منهم.



واضاف أن تظاهرة الخميس كانت سلمية إلا أنهم فوجئوا بالافراط في استخدام العنف من قبل شرطة مكافحة الشغب واعتقال العديد من المتظاهرين.