بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 12 أيلول 2020
آخر الأخبار
انطلاق أول طائرة عراقية تحمل مساعدات طبية إلى السودان بعد رحيل شاكر وراضي وهادي.. كورونا يفتك بنجوم الرياضة في العراق الإعلام الأمني: إحباط محاولة لداعش الإرهابي إدخال أسلحة وأدوية ونساء للعراق الطائي: السياسيون يريدون خياطاً يفصل قانون الانتخابات على مقاسات الأحزاب الصالحي: كركوك لا تقل أهمية عن إقليم كردستان قوى سياسية تعبر عن خيبة أملها من العمليات الأمنية التي تنفذها القوات جنوب العراق مراقبون: الميليشيات المسلحة تحارب الاستثمار في العراق لصالح إيران واشنطن تكشف انتهاج إيران سبيلا جديدا بالعراق وموقف حكومة الكاظمي منه مقتل 4 من قيادات داعش الإرهابي فى عملية أمنية بسامراء الدنمارك تعلن فتح سفارة لها في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 أيلول 2020 10:22 ص

متظاهرون يقطعون جسرين في بابل احتجاجا على استخدام العنف ضدهم

download
قطع متظاهرون غاضبون مساء  امس جسري بته والثورة داخل الحلة بالاطارات المشتعلة احتجاجا على  العنف الذي تعاملت به الشرطة مساء الخميس.

وقال المتظاهر حيدر الموسوي" أن العشرات من المتظاهرين قاموا بقطع جسري بته والثورة بالاطارات المشتعلة احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية مساء الخميس واعتقال عدد منهم.

واضاف أن تظاهرة  الخميس كانت سلمية إلا أنهم فوجئوا بالافراط في استخدام العنف من قبل شرطة مكافحة الشغب واعتقال العديد من المتظاهرين.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عالية نصيف

نائبة تكشف سبب الأحداث المؤسفة في المصرف الزراعي 12 أيلول 2020 11:41 ص

download

صحة ديالى تعلن عن تسجيل 90 إصابة جديدة بكورونا 12 أيلول 2020 11:31 ص

safe_image

أسعار صرف الدولار في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم 12 أيلول 2020 11:29 ص

العمل

وزارة العمل تحذر من جهات هدفها ابتزاز المواطنين أو كسبهم لأهداف انتخابية 12 أيلول 2020 10:20 ص

الذهب

انخفاض أسعار الذهب في ظل ضغوط ارتفاع الدولار 11 أيلول 2020 02:02 م

النفط

انخفاض النفط بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكي 11 أيلول 2020 02:00 م

الكاظمي

الكاظمي يستمع إلى إيجاز عن واقع السليمانية الخدمي 11 أيلول 2020 01:28 م

ميناء ام قصر

المنافذ: ضبط تهرب من دفع الرسوم الجمركية وعدم وجود إجازة استيراد في أم قصر والقائم 11 أيلول 2020 12:16 م

التعليقات