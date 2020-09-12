وزارة العمل تحذر من جهات هدفها ابتزاز المواطنين أو كسبهم لأهداف انتخابية



حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من جهات /لم تسمها/هدفها ابتزاز المواطنين أو كسبهم لأهداف انتخابية توهمهم بوجود تقديم على اعانات الحماية الاجتماعية او راتب المعين المتفرغ .



وقالت الوزارة في بيان انها غير مسؤولة عن أية اعلانات أو منشورات على مواقع التواصل او من جهات معينة هدفها ابتزاز المواطنين أو كسبهم لأهداف انتخابية تفيد او توهمهم بوجود تقديم على اعانات الحماية الاجتماعية او راتب المعين المتفرغ من اية جهة تصدر.



واوضحت ان هذه وعود واعلانات كاذبة تستغل فقر الفقراء لأسباب معروفة، داعية المواطنين الى عدم تصديق ما ينشر وان الوزارة لا توجد لديها التخصيصات المالية حالياً لإطلاق الشمول بالحماية الاجتماعية، أو راتب المعين المتفرغ.