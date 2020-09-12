وزير الخارجية: بغداد وأربيل متقاربتان جداً وستتفقان حول تفاصيل الموازنة

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن هنالك تقاربا كبيرا بين أربيل وبغداد وسيتم الاتفاق على النقاط التفصيلية المتعلقة بقانون الموازنة.



وقال حسين في تصريح صحفي ان "الاجتماعات بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمسؤولين الكرد التي عقدت في إقليم كردستان سارت بشكل جيد".



واضاف ان "بغداد وأربيل متقاربتان من بعضهما جداً، وسيتم الاتفاق على النقاط التفصيلية المتعلقة بقانون الموازنة.