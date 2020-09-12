الدهلكي: الانسحاب الأميركي من العراق سيترك فراغا كبيرا

أكد النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، ان الانسحاب الاميركي من العراق سيترك فراغا كبيرا.



وقال الدهلكي ان "بقاء او انسحاب القوات الاميركية من العراق هو بموافقة الحكومة العراقية"، معربا عن امله ان "لايكون هذا الانسحاب هو خطوة الى الوراء لوضع العراق تحت تجربة جديدة كما فعلت سابقا عندما انسحبت القوات الاميركية ودخل داعش".



واضاف "على القوات الاميركية ان تتحمل مسؤولية انسحابها اذا ما وقع هناك خرق او كان هناك سيناريو يراد ان يطبق"، مشيرا الى ان "على الحكومة العراقية ان تعي جيدا ان انسحاب القوات الاميركية سيترك فراغا كبيرا من ناحية الاستشارة والتدريب وتشخيص حركة العدو من داعش وغيرها، لذلك عليها ان تغلق هذه الثغرة وعليها تغطية هذا الفراغ وتعمل على توفير الامن والامان".



وتابع "نحن في وقت صعب جدا ونحتاج الى وحدة الجميع ومعونة الجميع في القضاء على داعش وحصر السلاح بيد الدولة الذي اصبح خطرا جدا على العراق".