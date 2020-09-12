الكاظمي يعزي الشعب العراقي في وفاه النجم السابق ناظم شاكر

عزى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشعب العراقي بوفاة النجم الكروي السابق ناظم شاكر.



وقال الكاظمي في بيان التعزية: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يملؤها الحزن والأسى، نعزي أبناء شعبنا العراقي الصابر بأفول نجم وطني آخر، وبطل كبير في سمائه، الكابتن ناظم شاكر، تغمّده الباري بواسع رحمته.



واضاف : ها هي جائحة كورونا تثلم جناح قلوب العراقيين مُجدداً في الأعزاء والأحبّة، عسى أن يكشف الرحمن غمّتها عن شعبنا المُحتسب إليه.



وتابع كان الفقيد قامة رياضية بائنة، رفع اسم العراق عالياً في المحافل الدولية، وقدّم حياته متفانياً لأجل الرياضة والشباب، ولم يدّخر جهده وعطاءه في سبيل وطنه.



واضاف كما نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لأحباء الفقيد وعائلته الكريمة، التي نحسبها بحجم العراق.



وختم الكاظمي .....رحم الله الفقيد ، ونسأله جلّ وعلا الشفاء لجميع المرضى،و أن يسدد عمل المجاهدين في التصدي لها، وأن يسبغ جميل غفرانه كل ضحايا الجائحة، وأن يلهم ذويهم الصبر والإيمان.