الحلبوسي يبحث مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في البلاد وإجراء الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ،مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوت تطورات الأوضاع في البلاد، وأهم الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة، من أجل إجراء انتخابات حرة تعبر عن إرادة المواطن.



وقال بيان لمكتب الحلبوسي انه جرى خلال اللقاء بحث دور المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية على الصعد كافة.



واضاف انه تم ايضا مناقشة ملف النازحين، وضرورة بذل مزيد من الجهود والتعاون بين العراق وأصدقائه لإنهاء ملف النزوح.