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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 12 أيلول 2020 09:24 ص

مقتل 4 من قيادات داعش الإرهابي فى عملية أمنية بسامراء

القوات-الامنية
قتلت قوات الأمن 4 عناصر من قيادة تنظيم داعش الإرهابي في كمين نصبته لهم جنوب سامراء.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة، إن "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، وسرايا السلام ومن خلال كمين محكم، تمكنت من قتل أربعة من أهم قيادات عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "اثنين من القتلى كانا يرتديان أحزمة ناسفة"، وأن العملية نفذت في منطقة الفرحاتية جنوب مدينة سامراء.

وتكثف القوات الأمنية من عملياتها مؤخرا في عدد من المحافظات ضد قيادات وعناصر التنظيم.
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