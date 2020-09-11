بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 11 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 11 أيلول 2020 04:23 م

الدنمارك تعلن فتح سفارة لها في العراق

الدنمارك
بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع نظيره الدنماركي جيبي كوفود جملة من الملفات والقضايا المشتركة. 

وذكر بيان للخارجية، أن "الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الدنماركي وبحثا العلاقات الثنائيّة، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين". 

وأضاف البيان، أن "الوزير الدنماركي كوفود أعلن عن قرار بلاده فتح السفارة الدنماركيّة في العراق"، مضيفة أن "الخارجية العراقية رحّبت بهذا القرار"، عادّاً أنه "مُهمّ في إطار تعميق العلاقات الثنائيّة، وتحقيق مصالح البلدين". 

وأشاد حسين بحسب البيان "بما يُقدّمه الجانب الدنماركيّ من دعم مُستمِرّ للعراق في مُواجَهة عصابات داعش الإرهابيّة". 
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