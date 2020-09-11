العبادي محذرا: تكرار سيناريو انتخابات 2018 سيقود لانهيارات سياسية ومجتمعية

قال رئيس ائتلاف النصر، رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ان الخلاف حول قانون الانتخابات ما زال قائما، وان تكرار تجربة انتخابات 2018 سيقود لانهيارات سياسية ومجتمعية، كما ان الحوار العراقي الاميركي متوقف على انهاء الانقسام العراقي في الداخل.



وتابع في تصريحات له ان الخلاف حول قانون الانتخابات ما زال قائما، وهناك بعض القوى تماطل او تسوّف او تضغط لصالح رأيها لانها تخشى على مستقبلها السياسي، واتصور انّ الحلول الوسطى ستضغط في النهاية. وارى ان متطلبات الشارع ستكون حاضرة باعتماد الصيغة النهائية لقانون الانتخابات.



وأوضح ان تكرار تجربة انتخابات 2018 سيقود لانهيارات سياسية ومجتمعية، ولا يمكن للنظام السياسي ان يصمد ما لم نشهد انتخابات مقبولة وعادلة ونزيهة وذات مصداقية تلد سلطة سياسية ممثلة للجمهور وتطلعاته، وما زال من المبكر الحكم اننا نسير بهذا الاتجاه، وهو اهم اختبار للحكومة والقوى المتنفذة لتوكيد جديتها ومصداقيتها، وادراكها لخطورة المآلات ما لم يتم الحرص على اجراء انتخابات ذات مصداقية تؤسس لتحول حقيقي بالحياة السياسية.



وأشار الى أن استكمال المحكمة الاتحادية عقدة اضافية يستخدمها البعض للمناورة او لتمرير اجندته السياسية، فالمشكلة لا تكمن بايجاد الحلول وهي ممكنة، بل تكمن بإرادات واجندات القوى السياسية، وهنا المشكلة.



وأضاف ما زالت خطوات الحكومة العراقية بمربع الاختبار لتحييد العراق عن صراع المحاور، وما زال العراق بعين العاصفة، والامر يحتاج الى وضوح اكبر وارادة اقوى لحفظ العراق ومصالحه من تغوّل الصراعات الدائرة على ارضه.



وقال إن الحوار العراقي الاميركي متوقف على انهاء الانقسام العراقي العراقي اولا لحسم موقف الدولة من طبيعة العلاقات مع الاخر الدولي والاقليمي، المهمة عراقية بالمقام الاول كي نحدد ما نريد وما لا نريد.