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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 11 أيلول 2020 03:15 م

مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين يطالب بإطلاق سراح ضابط بالشرطة

عشائر
طالب مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، السلطات الأمنية بإطلاق سراح ضابط بالشرطة تم اعتقاله.

وقال رئيس المجلس خميس الجبارة، إن القوات الأمنية اعتقلت مؤخرا وبناءً على امر قضائي العقيد كريم عبود امر فوج قوات سوات سابقا والذي يشغل منصبا اداريا في قيادة شرطة صلاح الدين.

 وبين  أن اسباب الاعتقال تعود الى مرافقة العقيد عبود لمفرزة من استخبارات  قضاء الشرقاط داهمت منزل احد المطلوبين عام 2017، واعتقلته ولم يكشف مصيره حتى الان على الرغم من ان العقيد كريم عبود كان يمثل قوة حماية للمفرزة الاستخبارية، ولم يكن مسؤولا عن عملية الاعتقال او تنفيذها.

وأردف الجبارة، أن "ذوي المعتقل تقدموا بشكوى ضد امر فوج السوات كريم عبود وتم اعتقاله على الرغم من انه شارك كقوة حماية للمفرزة الاستخبارية وبناءً على اوامر امنية رسمية."

ودعا رئيس مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين  السلطات القضائية والجهات المسؤولة باطلاق سراح العقيد عبود فوراً لما قدمه من "تضحيات بطولية" ابان الحرب مع تنظيم داعش، ومشاركاته في عمليات تحرير المحافظة خلال الاعوام الماضية ومطاردة الخلايا والفلول التابعة لداعش.
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