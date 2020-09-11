متحدث جديد باسم التحالف الدولي في العراق



أعلنت قوات التحالف الدولي في العراق، الجمعة، عن تكليف العقيد واين ماروتو كمدير الشؤون العامة والمتحدث باسم قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، في بغداد.

وقال ماروتو في بيان، له "بالنيابة عن التحالف، أود أن أقدم نفسي بصفتي المتحدث الرسمي الجديد في عملية العزم الصلب، إنني أتطلع الى لقائكم والعمل معكم جميعًا والتحدث عن هذا التحالف القوي وشركائنا في العراق وسوريا".

وذكرت التحالف في البيان، انه "تم تكليف العقيد واين ماروتو كضابط مشاة بالجيش الأمريكي في عام 1988، وحصل على بكالوريوس في التاريخ من جامعة تكساس في أوستن عام 1988 وماجستير في التاريخ من جامعة هيوستن في عام 2001 ".

واضاف البيان ان "العقيد ماروتو هو مدير الشؤون العامة والمتحدث باسم قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، مقره في بغداد ، يقود الاتصالات العامة العسكرية ال77 دولة وخمس منظمات دولية والتي شمل التحالف العالمي لهزيمة داعش في العراق وسوريا".

واشار البيان الى ان "العقيد ماروتو يتمتع بخبرة عسكرية تبلغ 27 عاما منها 16 عاما كضابط للشؤون العامية"، موضحاً ان "هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها نشر العتيد ماروتو الى العراق من 2018 - 2019 و تو نشره لمدة 15 شهرا في محافظة بغداد و قضاء المدائن كضبط للشؤون العامة في لواء الفريق التالي الثاني ، الفرقة المدرعة الأولى".