الربيعي: لا حاجة للعودة إلى مجلس النواب لحسم موضوع الدوائر الانتخابية المتعددة

أكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، أنه لا حاجة للعودة إلى مجلس النواب لحسم موضوع الدوائر الانتخابية المتعددة.



وقال الربيعي في حديث تلفزيوني، إن "اللجنة القانونية وهيئة رئاسة مجلس النواب، هما معنيان بملحق قانون الانتخابات المتعلق بشكل الدوائر الانتخابية، ولا حاجة للعودة لمجلس النواب بهذا الخصوص".



وأضاف، أن "تحالف سائرون أوصل رؤيته بشأن شكل الدائرة الانتخابية إلى اللجنة القانونية، وهي أن يكون لكل مقعد نيابي دائرة انتخابية، لدينا 329 نائباً تطرح منها مقاعد الكوتا التسع يبقى لدينا 320 مقعداً، ثم تطرح منها كوتا النساء البالغة 83 مقعداً سيبقى لدينا 237 دائرة انتخابية توزع وفق استحقاق المحافظات".