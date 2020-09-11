سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.. وعمليات الوعد الصادق تنطلق في 4 محافظات

أعلنت خلية الإعلام الأمني، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي في ثاني هجوم من نوعه خلال أيام، فيما ألقت القوات العراقية القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية خاطفة، في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان: إن صاروخ كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولي، دون خسائر، مشيرة إلى أن إطلاقه تم من حي الفرات.

وكانت ثلاثة صواريخ كاتيوشا، سقطت في محيط المطار يوم الأحد الماضي. وسقط أحدها على مرأب للمطار وألحق أضراراً بأربع سيارات مدنية، لكنه لم يوقع إصابات.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان: إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ، فجر أمس، عملية خاطفة في قضاء الشرقاط، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قيادات عصابات داعش الإرهابية، بعد مراقبة وتحرٍ ومعلومات استخبارية دقيقة.

وأشار إلى أن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب والمستمرة منذ أربعة أيام في مناطق مختلفة، تهدف إلى إلقاء القبض على كبار قادة العصابات الإرهابية وتسليمهم للعدالة.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إن عملية أمنية بقيادة قائد القوة البرية بالتعاون مع الحشد الشعبي انطلقت بمنطقة زور نهر ديالى لتجفيف منابع الإرهاب، كما أن قيادة المقر المتقدم شرعت بعمليات تفتيش للقبض على المطلوبين وتجفيف منابع الإرهاب في قاطع الحويجة كما شرعت عمليات غرب نينوى بعملية تفتيش وتطهير قرية عين الحصان.

وفي محافظة ميسان جنوبا ولليوم الرابع على التوالي، كشف الخفاجي عن شروع قوات الرد السريع بتفتيش مناطق ناحيتي العدل والسلام للقبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، العمليات مستمرة وقد تم خلالها ضبط أسلحة، بي كي سي، وكلاشنكوف ومخازن أعتدة مختلفة ورمانات (قنابل) يدوية.

بدوره، قال قائد شرطة محافظة المثنى عبد الرضا كاطع: إن عمليات الوعد الصادق في المحافظة أسفرت حتى الآن عن إلقاء القبض على 90 مطلوبا للقضاء وضبط أسلحة ومواد مخدرة.

وأكد عبد الرضا في مؤتمر صحافي، أن العملية لا تزال مستمرة حتى الآن في عموم مناطق المحافظة بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والعملية التي تتم بالتنسيق مع محكمتي استئناف وجنايات المثنى ستسهم بتعزيز الوضع الأمني، خاصة مع تعاون عدد كبير من شيوخ العشائر.