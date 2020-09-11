بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 11 أيلول 2020
آخر الأخبار
أعمال السحر والشعوذة تغزو العراق.. التحايل على الفقراء تزايد حالات الانتحار في بغداد.... ولجنة حقوق الإنسان تكشف الأسباب! مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين يطالب بإطلاق سراح ضابط بالشرطة الربيعي: لا حاجة للعودة إلى مجلس النواب لحسم موضوع الدوائر الانتخابية المتعددة سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.. وعمليات الوعد الصادق تنطلق في 4 محافظات الملا: الشارع العراقي والانفتاح الدولي سيعطيان الكاظمي الحرية للقضاء على تحالف "البندقية والحرامية" رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل الى السليمانية ويجتمع بالمسؤولين في المحافظة البعيجي يطالب حكومة الكاظمي بصرف تعويضات للشعب ضبط قطع اثرية معدة للتهريب في محافظة ذي قار ضبط تهرب من دفع الرسوم الجمركية في منفذي أم قصر الجنوبي والقائم الحدوديين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 11 أيلول 2020 02:30 م

سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.. وعمليات الوعد الصادق تنطلق في 4 محافظات

كاتيوشا

أعلنت خلية الإعلام الأمني، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي في ثاني هجوم من نوعه خلال أيام، فيما ألقت القوات العراقية القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية خاطفة، في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان: إن صاروخ كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولي، دون خسائر، مشيرة إلى أن إطلاقه تم من حي الفرات.

 وكانت ثلاثة صواريخ كاتيوشا، سقطت في محيط المطار يوم الأحد الماضي. وسقط أحدها على مرأب للمطار وألحق أضراراً بأربع سيارات مدنية، لكنه لم يوقع إصابات.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان: إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ، فجر أمس، عملية خاطفة في قضاء الشرقاط، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قيادات عصابات داعش الإرهابية، بعد مراقبة وتحرٍ ومعلومات استخبارية دقيقة.

وأشار إلى أن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب والمستمرة منذ أربعة أيام في مناطق مختلفة، تهدف إلى إلقاء القبض على كبار قادة العصابات الإرهابية وتسليمهم للعدالة.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إن عملية أمنية بقيادة قائد القوة البرية بالتعاون مع الحشد الشعبي انطلقت بمنطقة زور نهر ديالى لتجفيف منابع الإرهاب، كما أن قيادة المقر المتقدم شرعت بعمليات تفتيش للقبض على المطلوبين وتجفيف منابع الإرهاب في قاطع الحويجة كما شرعت عمليات غرب نينوى بعملية تفتيش وتطهير قرية عين الحصان.

وفي محافظة ميسان جنوبا ولليوم الرابع على التوالي، كشف الخفاجي عن شروع قوات الرد السريع بتفتيش مناطق ناحيتي العدل والسلام للقبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، العمليات مستمرة وقد تم خلالها ضبط أسلحة، بي كي سي، وكلاشنكوف ومخازن أعتدة مختلفة ورمانات (قنابل) يدوية.

بدوره، قال قائد شرطة محافظة المثنى عبد الرضا كاطع: إن عمليات الوعد الصادق في المحافظة أسفرت حتى الآن عن إلقاء القبض على 90 مطلوبا للقضاء وضبط أسلحة ومواد مخدرة.

وأكد عبد الرضا في مؤتمر صحافي، أن العملية لا تزال مستمرة حتى الآن في عموم مناطق المحافظة بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والعملية التي تتم بالتنسيق مع محكمتي استئناف وجنايات المثنى ستسهم بتعزيز الوضع الأمني، خاصة مع تعاون عدد كبير من شيوخ العشائر.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
سحر

أعمال السحر والشعوذة تغزو العراق.. التحايل على الفقراء 11 أيلول 2020 03:53 م

انتحار

تزايد حالات الانتحار في بغداد.... ولجنة حقوق الإنسان تكشف الأسباب! 11 أيلول 2020 03:27 م

العبادي

العبادي محذرا: تكرار سيناريو انتخابات 2018 سيقود لانهيارات سياسية ومجتمعية 11 أيلول 2020 03:18 م

Ehjcpv3WkAA3TBy

مراقبون: أزمة الرواتب تعود من جديد..وحكومة الكاظمي في ورطة 11 أيلول 2020 02:13 م

النفط العراقي

الحكومة في ورطة .. خلافات وراء الأبواب المغلقة بشأن الامتثال لتخفيضات أوبك + 11 أيلول 2020 01:56 م

Ehjcpv3WkAA3TBy

كيف تسرق ميليشيات الحوثي الإرهابية أموال اليمنيين بالنفط الإيراني؟ 11 أيلول 2020 01:42 م

العراق والأمم المتحدة

الأمم المتحدة: الفساد أكبر مشكلة تواجه العراق.. ونتمنى أن نرى عراقاً قوياً يتمتع بالسيادة والاستقرار 11 أيلول 2020 11:14 ص

الكاظمي وبازاني

تفاؤل كردي بعد زيارة الكاظمي لكردستان.. بحث ملفات: الموازنة والمناطق المتنازع عليها والبيشمركة 11 أيلول 2020 10:24 ص

التعليقات