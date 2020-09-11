الجيش الأردني يكشف أسباب انفجار الزرقاء

كشف الجيش الأردني، في بيان له يوم الجمعة، الأسباب التي أدت إلى وقوع انفجار ضخم داخل أحد مستودعات الذخيرة التابعة له في محافظة الزرقاء في ساعة مبكرة من فجر يوم الجمعة.

وقال الجيش الأردني في بيان: ”إن انفجارا وقع فجر اليوم الجمعة، في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء، والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان“.



وأضاف البيان الذي نشره الجيش الأردني على موقعه الرسمي: ”لم ينجم عن الانفجار أي إصابات في الأرواح واقتصرت على أضرار مادية“.





وذكر البيان أن الانفجار ”ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار“.



ودعا البيان وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات التي تتناقلها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب الانفجار الذي وقع فجر يوم الجمعة.

وكانت الحكومة الأردنية، أصدرت في وقت سابق يوم الجمعة، بيانا على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قال فيه إن الانفجار وقع في مستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة شرق مدينة الزرقاء.

وأضاف العضايلة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“ أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات.