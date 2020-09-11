بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 11 أيلول 2020
آخر الأخبار
أعمال السحر والشعوذة تغزو العراق.. التحايل على الفقراء تزايد حالات الانتحار في بغداد.... ولجنة حقوق الإنسان تكشف الأسباب! مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين يطالب بإطلاق سراح ضابط بالشرطة الربيعي: لا حاجة للعودة إلى مجلس النواب لحسم موضوع الدوائر الانتخابية المتعددة سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.. وعمليات الوعد الصادق تنطلق في 4 محافظات الملا: الشارع العراقي والانفتاح الدولي سيعطيان الكاظمي الحرية للقضاء على تحالف "البندقية والحرامية" رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل الى السليمانية ويجتمع بالمسؤولين في المحافظة البعيجي يطالب حكومة الكاظمي بصرف تعويضات للشعب ضبط قطع اثرية معدة للتهريب في محافظة ذي قار ضبط تهرب من دفع الرسوم الجمركية في منفذي أم قصر الجنوبي والقائم الحدوديين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 11 أيلول 2020 01:43 م

الملا: الشارع العراقي والانفتاح الدولي سيعطيان الكاظمي الحرية للقضاء على تحالف "البندقية والحرامية"

حيدر الملا
أكد المحلل السياسي حيدر الملا، أن الشارع العراقي والانفتاح الدولي سيعطيان الكاظمي الحرية والإرادة للقضاء على تحالف ما اسمها "البندقية والحرامية".

وقال الملا في تغريدة على حسابه في "تويتر": "طريقة تفكير وأداء الكاظمي كسرت الصندوق المنغلق الذي أسر الأداء الحكومي في الفترة السابقة".

وأضاف أن "الشارع العراقي والانفتاح الدولي سيعطيك مزيدا من مساحة الحرية والإرادة لتحقق الإصلاح من خلال القضاء على تحالف البندقية والحرامية".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الامين العام لحزب التصحيح الوطني كامل الدليمي

نائب سابق: المصالح الشخصية وراء خلافات الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات 10 أيلول 2020 10:24 ص

مصطفى-الكاظمي-1

الكاظمي يعبر عن تضامن العراق مع الشعب السوداني بكارثة الفيضانات 09 أيلول 2020 10:54 ص

الكاظمي-2-696x464

الطائي: هل يضحك الكاظمي على المتظاهرين ويلتف على وعوده بحصر السلاح؟ 08 أيلول 2020 01:53 م

اياد علاوي

علاوي يحذر من نتائج كارثية بالانتخابات المقبلة في هذه الحالة 06 أيلول 2020 04:17 م

الامين العام لحزب التصحيح الوطني كامل الدليمي

الدليمي: العراق يترنح في ساحة مطامع الكتل السياسية 06 أيلول 2020 04:08 م

مجاهد الطائي

الطائي: الحملة المعلنة على السلاح المنفلت لن تشمل سلاح الميليشيات 06 أيلول 2020 12:03 م

كامل الدليمي

نائب سابق ينتقد موقف رؤساء الكتل من الانتخابات المبكرة 06 أيلول 2020 11:44 ص

الكاظمي-2-696x464

سالم: الصراع داخل أطراف السلطة في العراق يقود لظهور جماعة أسوأ 05 أيلول 2020 11:57 ص

التعليقات