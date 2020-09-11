الملا: الشارع العراقي والانفتاح الدولي سيعطيان الكاظمي الحرية للقضاء على تحالف "البندقية والحرامية"

أكد المحلل السياسي حيدر الملا، أن الشارع العراقي والانفتاح الدولي سيعطيان الكاظمي الحرية والإرادة للقضاء على تحالف ما اسمها "البندقية والحرامية".



وقال الملا في تغريدة على حسابه في "تويتر": "طريقة تفكير وأداء الكاظمي كسرت الصندوق المنغلق الذي أسر الأداء الحكومي في الفترة السابقة".



وأضاف أن "الشارع العراقي والانفتاح الدولي سيعطيك مزيدا من مساحة الحرية والإرادة لتحقق الإصلاح من خلال القضاء على تحالف البندقية والحرامية".