البعيجي يطالب حكومة الكاظمي بصرف تعويضات للشعب

طالب النائب منصور البعيجي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإيعاز إلى الجهات المختصة بصرف مبالغ مالية لأبناء الشعب العراقي لعدم تسليمهم مفردات البطاقة التموينية لعد اشهر وبجميع محافظات العراق .



وأشار في بيان إلى أن "البطاقة التموينية تعتبر ركيزة اساسية في حياة المواطن العراقي وان عدم تسليم مفردات البطاقة التموينية هو ظلم واجحاف بحق الشعب العراقي وأمر لا يمكن السكوت عليه نهائيا" .



وقال إن "عدم تسليم مفردات البطاقة التموينية هو باب من ابواب الفساد لذلك نطالب مجلس النواب والوزراء باتخاذ خطوات سريعة وجادة للوقوف على أسباب تأخر صرف مفردات البطاقة التموينية وعدم تسليمها لعد شهور" .



وأضاف البعيجي: "يجب الوقوف على الجهة المقصرة بتأخير صرف مفردات البطاقة التموينية كونها حق من حقوق ابناء الشعب العراقي ولا يمكن تأخيره نهائيا ولأي سبب كان لذلك على الحكومة التحرك سريعا وصرف مبالغ مالية لأبناء الشعب جراء عدم تسليمهم مفردات البطاقة التموينية وهو حق وليس منة من احد" .