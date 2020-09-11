ضبط تهرب من دفع الرسوم الجمركية في منفذي أم قصر الجنوبي والقائم الحدوديين







اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط تهرب من دفع الرسوم الجمركية وعدم وجود إجازة استيراد في منفذي أم قصر الجنوبي والقائم الحدوديين.





وقالت الهيئة في بيان ، ان"كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط حاوية حجم 40 قدما محملة بمواد مختلفة (مواد منزلية بلاستك، شامبو ، ادوات احتياطية للسيارات، ملابس، علب هدايا، مفرغة هواء.....) من مناشئ متعددة بحمولة إجمالية (944 كارتونا) بوزن (61 طنا و 250كغم) والمنجزة معاملتها الجمركية من قبل مركز جمرك المنفذ الحدودي.

واضافت، انه"تم ضبط الحاوية خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري و بعد تدقيق معاملتها ومعاينة البضاعة تبين أن وجود (100)قطعة مفرغة هواء و(8طن شامبو)و (7طنا و650كغم) صابون سائل وباقي المواد المذكورة في المعاملة الجمركية لا وجود لها من ضمن محتويات الحاوية تهربا من دفع الرسوم الجمركية لان باقي المواد أقل رسما من المواد الموجودة فعليا ، مما سبب هدرٱ بالمال العام وعدم دفع الرسوم وفقاً للضوابط والتعليمات وتم إحالة ما تم ضبطه إلى القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الجمركية في المنفذ الحدودي.



وبينت، انه"في منفذ القائم الحدودي بعد تدقيق المعاملة الجمركية لعجلة محملة بمادة (البصل) تبين انتهاء فترة تعهد المستورد بجلب إجازة الاستيراد الخاصة للبضاعة وتجاوزها فترة (10) ايام المقررة لذلك، وإحالتها للجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم بصددها".