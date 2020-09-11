الكاظمي يستمع إلى إيجاز عن واقع السليمانية الخدمي

وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى السليمانية اليوم الجمعة، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها إلى إقليم كردستان.



وفور وصوله وبحسب بيان مكتبه الإعلامي لرئاسة الوزراء، إن الكاظمي "اجتمع بمحافظ السليمانية وعدد من مسؤوليها المحليين و رؤساء الدوائر الادارية في المحافظة".



واستمع الكاظمي إلى "إيجاز قدّمه المسؤولون المحليون عن واقع المدينة الخدمي، وأبرز ملفات الأوضاع العامة فيها".

