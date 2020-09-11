الصناعة تعلن الموافقة على إطلاق رواتب المعينين الجدد على ملاكهـا





أعلنـت وزارة الصناعة والمعادن، موافقة وزارة المالية على إطلاق رواتب المعينين الجدد على ملاكهـا.

وذكرت الوزارة في بيان ، ان"وزارة المالية وجهت كتاباً إلى وحدة نظام المدفوعات أشارت فيه الى موافقة وزير المالية وبناءاً على طلب الدائرة الإدارية والمالية في وزارة الصناعة والمعادن بموجب كتابيها المرقمين ( ٢٤٣٢٨ ) و ( ٢٤٥٤٥ ) والمؤرخين في ٨ / ٩ و ١٠ / ٩ لغرض اتخاذ اللازم بشأن إيداع مبلغ وقدره ( ٦٣٩ ) مليونا و ( ٨٧ ) ألف دينار في الحساب الجاري بأسم وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الإدارية والمالية المفتوح لدى مصرف الرافدين / فرع وزارة الصناعة والمعادن لصرف رواتب المعينين الجدد على ملاك الوزارة".

واضافت، ان"التخصيص جاء لعام كامل ولغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ ، معلناً عن صرف الرواتب في الأسبوع المقبل ولثمانية أشهر فيما سيتم إدراج وتوزيع الرواتب للأشهر اللاحقة ضمن رواتب موظفي الوزارة"، مؤكداً أن"وزارة الصناعة والمعادن متمثلة بوزيرها تضع منح الحقوق المالية والوظيفية لمنتسبيها كافة من أولويات عملها ولاتسمح بالمساس بها من أجل تحسين المستوى المعيشي لموظفيها وتشجيعهم على أداء عملهم بالمستوى المطلوب لتحقيق الهدف المنشود في بناء صناعة عراقية حقيقية داعمة للنشاط الاقتصادي للبلـد"..